Захватили вокзал и продвигаются: ISW назвал направление, где россияне возобновили наступление
- Российские войска продвинулись в Харьковской области, в частности, захватили Волчанский железнодорожный вокзал, а также имели успех на Новопавловском направлении.
- Украинские силы продвинулись на Покровском направлении и отбили Сосновку и Вербово на Днепропетровщине.
Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях. Тем временем ВСУ удается контратаковать и отбивать утраченные позиции.
Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 4 октября. По данным аналитиков, и оккупанты, и ВСУ продвинулись на 2 направлениях, передает 24 Канал.
Где продвинулись россияне?
Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолоцированные кадры за 3 октября свидетельствуют, что оккупанты прошли вперед вдоль Южной железной дороги в западной части Волчанска (на северо-восток от Харькова) и захватили Волчанский железнодорожный вокзал.
Также захватчики имели успех на Новопавловском направлении. Снимки за 3 октября показывают, что противник продвинулся к восточной части Ивановки (на юго-запад от Новопавловки).
Где успех имела Украина?
Украинские силы тем временем продвинулись на Покровском направлении.
Кадры за 2 октября свидетельствуют, что ВСУ прошли вперед на северные окраины Лисовки (на юго-восток от Покровска).
Кроме того, снимки за 3 октября показывают, что украинские силы удерживают позиции или продвинулись в южном Покровске – в районах, которые согласно заявлениям россиян, якобы находятся под их контролем.
Силы обороны недавно продвинулись на Днепропетровщине.
Геолоцированные кадры, опубликованные 3 октября, свидетельствуют, что украинские силы отбили Сосновку (на юго-восток от Великомихайловки) и Вербово (на юго-запад от Великомихайловки).
Обстановка на фронте / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Командир украинского подразделения беспилотных систем, действующего на Купянском направлении, сообщил, что россияне значительно уменьшили активность ДРГ из-за укрепленной обороны Украины на северных и северо-западных окраинах Купянска, а также что плохая погода влияет на применение дронов.
- Украинский 7-й корпус быстрого реагирования, действующий на Покровском направлении, рассказал, что потери российской пехоты выросли на 30% в сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025-го. Украинские дроны-перехватчики уничтожили на 50% больше вражеских дронов над Покровском в сентябре 2025 года, чем в августе. Также корпус отметил, что российские силы являются наиболее активными у Зверева и Мирнограда, а российские диверсионно-разведывательные группы продолжают пытаться проникнуть в Покровск.
- Представитель Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин раскрыл, что атаки оккупантов вблизи Степного направлены на попытку обойти Степногорск с востока, и что попытки россиян продвинуться вдоль бывшего Каховского водохранилища могут угрожать украинским путям снабжения в город Запорожье. Волошин также оценил, что захват Степногорска дал бы россиянам возможность использовать дроны для ударов по Запорожью и ключевым путям снабжения в районе.
- 29 сентября главнокомандующий Александр Сырский заявил, что часть российских подразделений на Добропольском направлении оказалась в окружении в результате украинской контрнаступательной операции.