Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях. Тем временем ВСУ удается контратаковать и отбивать утраченные позиции.

Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 4 октября. По данным аналитиков, и оккупанты, и ВСУ продвинулись на 2 направлениях, передает 24 Канал.

Где продвинулись россияне?

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолоцированные кадры за 3 октября свидетельствуют, что оккупанты прошли вперед вдоль Южной железной дороги в западной части Волчанска (на северо-восток от Харькова) и захватили Волчанский железнодорожный вокзал.

Также захватчики имели успех на Новопавловском направлении. Снимки за 3 октября показывают, что противник продвинулся к восточной части Ивановки (на юго-запад от Новопавловки).

Где успех имела Украина?

Украинские силы тем временем продвинулись на Покровском направлении.

Кадры за 2 октября свидетельствуют, что ВСУ прошли вперед на северные окраины Лисовки (на юго-восток от Покровска).

Кроме того, снимки за 3 октября показывают, что украинские силы удерживают позиции или продвинулись в южном Покровске – в районах, которые согласно заявлениям россиян, якобы находятся под их контролем.

Силы обороны недавно продвинулись на Днепропетровщине.

Геолоцированные кадры, опубликованные 3 октября, свидетельствуют, что украинские силы отбили Сосновку (на юго-восток от Великомихайловки) и Вербово (на юго-запад от Великомихайловки).

Обстановка на фронте / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?