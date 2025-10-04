Укр Рус
Захопили вокзал і просуваються: ISW назвав напрямок, де росіяни поновили наступ
4 жовтня, 07:14
4

Захопили вокзал і просуваються: ISW назвав напрямок, де росіяни поновили наступ

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Російські війська просунулися в Харківській області, зокрема, захопили Вовчанський залізничний вокзал, а також мали успіх на Новопавлівському напрямку.
  • Українські сили просунулися на Покровському напрямку та відбили Соснівку та Вербове на Дніпропетровщині.

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та Харківщині. Тим часом ЗСУ вдається контратакувати і відбивати втрачені позиції.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 4 жовтня. За даними аналітиків, і окупанти, і ЗСУ просунулися на 2 напрямках, передає 24 Канал.

Де просунулися росіяни?

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолоковані кадри за 3 жовтня свідчать, що окупанти пройшли вперед вздовж Південної залізниці у західній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова) та захопили Вовчанський залізничний вокзал.

Також загарбники мали успіх на Новопавлівському напрямку. Знімки за 3 жовтня показують, що противник просунувся до східної частини Іванівки (на південний захід від Новопавлівки).

Де успіх мала Україна?

Українські сили тим часом просунулися на Покровському напрямку.

Кадри за 2 жовтня свідчать, що ЗСУ пройшли вперед на північні околиці Лисівки (на південний схід від Покровська).

Крім того, знімки за 3 жовтня показують, що українські сили утримують позиції або просунулися в південному Покровську – у районах, які згідно із заявами росіян, нібито перебувають під їхнім контролем.

Сили оборони нещодавно просунулися на Дніпропетровщині.

Геолоковані кадри, опубліковані 3 жовтня, свідчать, що українські сили відбили Соснівку (на південний схід від Великомихайлівки) та Вербове (на південний захід від Великомихайлівки).

Обстановка на фронті / Карти ISW

 

Яка ситуація на фронті?

  • Командир українського підрозділу безпілотних систем, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що росіяни значно зменшили активність ДРГ через укріплену оборону України на північних і північно-західних околицях Куп'янська, а також що погана погода впливає на застосування дронів.

  • Український 7-й корпус швидкого реагування, що діє на Покровському напрямку, розповів, що втрати російської піхоти зросли на 30% у вересні 2025 року порівняно з серпнем 2025-го. Українські дрони-перехоплювачі знищили на 50% більше ворожих дронів над Покровськом у вересні 2025 року, ніж у серпні. Також корпус зауважив, що російські сили є найбільш активними біля Звірового та Мирнограда, а російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують намагатися проникнути в Покровськ.

  • Речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин розкрив, що атаки окупантів поблизу Степового спрямовані на спробу обійти Степногірськ зі сходу, і що намагання росіян просунутися вздовж колишнього Каховського водосховища можуть загрожувати українським шляхам постачання до міста Запоріжжя. Волошин також оцінив, що захоплення Степногірська дало б росіянам можливість використовувати дрони для ударів по Запоріжжю та ключовим шляхам постачання в районі.

  • 29 вересня головкомандувач Олександр Сирський заявив, що частина російських підрозділів на Добропільському напрямку опинилася в оточенні внаслідок української контрнаступальної операції.