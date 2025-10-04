Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та Харківщині. Тим часом ЗСУ вдається контратакувати і відбивати втрачені позиції.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 4 жовтня. За даними аналітиків, і окупанти, і ЗСУ просунулися на 2 напрямках, передає 24 Канал.

Де просунулися росіяни?

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолоковані кадри за 3 жовтня свідчать, що окупанти пройшли вперед вздовж Південної залізниці у західній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова) та захопили Вовчанський залізничний вокзал.

Також загарбники мали успіх на Новопавлівському напрямку. Знімки за 3 жовтня показують, що противник просунувся до східної частини Іванівки (на південний захід від Новопавлівки).

Де успіх мала Україна?

Українські сили тим часом просунулися на Покровському напрямку.

Кадри за 2 жовтня свідчать, що ЗСУ пройшли вперед на північні околиці Лисівки (на південний схід від Покровська).

Крім того, знімки за 3 жовтня показують, що українські сили утримують позиції або просунулися в південному Покровську – у районах, які згідно із заявами росіян, нібито перебувають під їхнім контролем.

Сили оборони нещодавно просунулися на Дніпропетровщині.

Геолоковані кадри, опубліковані 3 жовтня, свідчать, що українські сили відбили Соснівку (на південний схід від Великомихайлівки) та Вербове (на південний захід від Великомихайлівки).

Обстановка на фронті / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?