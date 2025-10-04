Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповіді Командування Сухопутних військ ЗСУ на запит Суспільного.

Що кажуть у Сухопутних військах про переведення солдатів з Гончарівського?

У Сухопутних військах зазначили, що, попри заходи, організовані відповідно до вимог вищого військового командування, стався випадок загибелі особового складу в Гончарівському центрі підготовки підрозділів, куди окупанти завдали ракетного удару.

У відповіді на запит журналістів ідеться, що за цим фактом уже призначили спеціальне службове розслідування, аби встановити всі обставини, які призвели до загибелі військовослужбовців, а також роль та місце всіх причетних до цього посадових осіб.

За словами військових, винних притягнуть до відповідальності, згідно з чинним законодавством. Разом із цим у Сухопутних військах зазначили, що на вимогу командувача укриттям особовий склад забезпечений на всі 100%.

Також проводиться постійна робота щодо покращення безпечних умов перебування військовослужбовців. Постійно проводяться тренування дій особового складу з питань дотримання вимог безпеки під час "Повітряної тривоги", інших видів небезпеки та надання першої медичної допомоги,

– йдеться у відповіді Сухопутних військ.

Що відомо про ворожий ракетний удар по Гончарівському?