Что общего у Волчанска, Лос-Анджелеса и Стамбула: украинские военные высмеяли заявления россиян
- Российские военные заявили о захвате 80% Волчанска, хотя за почти месяц якобы продвинулись на 7,5 километра.
- В ОТГ "Харьков" отметили, что по "подсчетам" россиян небольшой город на Харьковщине должен быть протяженностью 76 километров.
В четверг, 20 ноября, Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину. Начальник генерального штаба российского войска доложил о так называемом "освобождении" 80% Волчанска на Харьковщине.
Однако еще около месяца назад оккупанты уверяли о захвате 70% города. Что не так с вражескими заявлениями – объяснили в Оперативно-тактической группировке "Харьков", передает 24 Канал.
Как враг врет о Волчанске?
По заявлениям Герасимова, по состоянию на 26 октября россияне захватили более 70% Волчанска, а уже 20 ноября – 80%. То есть, доля "освобожденного" города выросла на 10%.
Заметим, согласно докладам вражеской группировки "Север" за это время военные продвинулись там на 7,6 километра.
И в результате протяженность Волчанска составляет... 76 километров! По карте – 7,5 километра, но то такое,
– высмеяли пропаганду украинские защитники.
Из заявлений российского командования получается, что на самом деле небольшой город на Харьковщине примерно одной длины со Стамбулом, Лос-Анджелесом или Сан Паулу.
Что о планах россиян говорят эксперты?
Эксклюзивно для 24 Канала летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что противник хочет занять все левобережье Северского Донца на этом направлении, то есть Купянск, Волчанск и Великий Бурлук.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко вспомнил, что военно-политическое руководство страны-агрессора ранее высказывало намерение создать так называемую буферную зону на Харьковщине и Сущине.
В то же время бывший работник СБУ Иван Ступак предположил, почему враг пересек новый участок на границе с Харьковской областью. Вероятно, там просто зафиксировали уменьшение присутствия украинской армии.