Что общего у Волчанска, Лос-Анджелеса и Стамбула: украинские военные высмеяли заявления россиян

В четверг, 20 ноября, Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину. Начальник генерального штаба российского войска доложил о так называемом "освобождении" 80% Волчанска на Харьковщине.

Однако еще около месяца назад оккупанты уверяли о захвате 70% города. Что не так с вражескими заявлениями – объяснили в Оперативно-тактической группировке "Харьков", передает 24 Канал.

Как враг врет о Волчанске?

По заявлениям Герасимова, по состоянию на 26 октября россияне захватили более 70% Волчанска, а уже 20 ноября – 80%. То есть, доля "освобожденного" города выросла на 10%.

Заметим, согласно докладам вражеской группировки "Север" за это время военные продвинулись там на 7,6 километра.

И в результате протяженность Волчанска составляет... 76 километров! По карте – 7,5 километра, но то такое,

– высмеяли пропаганду украинские защитники.

Из заявлений российского командования получается, что на самом деле небольшой город на Харьковщине примерно одной длины со Стамбулом, Лос-Анджелесом или Сан Паулу.

Что о планах россиян говорят эксперты?