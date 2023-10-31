"Убили случайно": в сети опубликовали данные об оккупантах, расстрелявших семью в Волновахе

Российский следственный комитет заявил, что якобы задержал подозреваемых в убийстве 9 членов семьи в оккупированной Волновахе. Оба военных пошли на контрактную службу в российскую армию, чтобы расплатиться с кредитами.

Более того, в сети утверждают, что родители подозреваемых в убийстве также имеют судимости за разные преступления. Также в сети были опубликованы фото убийц.

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Подозреваемые в убийстве семьи в Волновахе

Российские телеграм-каналы сообщают, что по подозрению в убийстве 9 членов семьи Капканец задержаны два контрактника – 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау. Сообщают, что Сопов подписал контракт сразу после окончания срочной службы. Его отец также сражался на стороне российских захватчиков еще до начала полномасштабного вторжения.



21-летний Антон Сопов, расстрелявший семью Капканец / Фото из российских соцсетей

Другой убийца – Рау – родом из Алтайского края. Он подписал контракт в Петропавловске-Камчатском, где жил вместе с женой, и отправился на фронт воевать против Украины.



28-летний Станислав Рау (справа на фото), расстрелявший семью Капканец / Фото из российских соцсетей

Российские телеграм-каналы утверждают, что у Сопова и Рау были проблемы с долгами и не могли погасить долги. Очевидно, это одна из главных причин, по которой убийцы решили служить по контракту. Также родители Сопова и Рау ранее были судимы и находились в федеральном розыске по разным статьям. Кроме того, отец Антона Сопова Руслан с 2016 года внесен в базу "Миротворец" как "военнослужащий зенитного ракетного дивизиона 60 ОМСБр (военная часть №16871), водитель грузовиков вооруженных сил России и участник боевых действий". Сопов и Рау – военнослужащие 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота.

В сети сообщают, что один из подозреваемых в убийстве жил недалеко от дома, где расстреляли семью Капканец. Там его и задержали. Другого подозреваемого удалось поймать позже.

Заявили, что убили семью "случайно"

В ходе допросов подозреваемые Сопов и Рау заявили, что якобы "случайно расстреляли" семь человек. По их словам, они планировали убить только Эдуарда и Александра, которые их оскорбили. Других мужчин, женщин и детей они лишили жизни "случайно", потому что "в темноте не смогли распознать жертв". По предварительной информации, Сопов и Рау убили семью Капканец из специальных штурмовых автоматов "Вал".

В сети также сообщают, что Сопов и Рау были "примерно-показательными военнослужащими". Пропагандисты не раз показывали их в своих сюжетах.

Они выступали образцово-показательными военнослужащими, о них снимали сюжет с ТВ, их приветствовал лично губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Они же сопровождали губернатора во время визита в зону боевых действий,

– сообщают в сети.

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