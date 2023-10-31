"Вбили випадково": у мережі опублікували дані про окупантів, які розстріляли сім'ю у Волновасі

Російський слідчий комітет заявив, що нібито затримав підозрюваних у вбивстві 9 членів родини в окупованій Волновасі. Обидва військових пішли на контрактну службу до російської армії, щоб розплатитися з кредитами.

Ба більше, у мережі стверджують, що батьки підозрюваних у вбивстві також мають судимості за різні злочини. Також у мережі опублікували фото вбивць.

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Підозрювані у вбивстві сім'ї у Волновасі

Російські телеграм-канали повідомляють, що за підозрою у вбивстві 9 членів родини Капканець затримано двох контрактників – 21-річного Антона Сопова й 28-річного Станіслава Рау. У мережі повідомляють, що Сопов підписав контракт відразу після закінчення строкової служби. Його батько також воював на боці російських загарбників ще до початку повномасштабного вторгнення.



21-річний Антон Сопов, який розстріляв сім'ю Капканець / Фото з російських соцмереж

Інший вбивця – Рау – родом з Алтайського краю. Він підписав контракт у Петропавловську-Камчатському, де жив разом з дружиною, і відправився на фронт воювати проти України.



28-річний Станіслав Рау (справа на фото), який розстріляв сім'ю Капканець / Фото з російських соцмереж

Російські телеграм-канали стверджують, що Сопов і Рау мали проблеми з боргами й не могли погасити борги. Вочевидь, це одна з найголовніших причин, чому вбивці вирішили служити за контрактом. Також батьки Сопова й Рау раніше були судимі й перебували у федеральному розшуку за різними статтями. Крім того, батько Антона Сопова Руслан з 2016 року внесений у базу "Миротворець" як "військовослужбовець зенітного ракетного дивізіону 60-ї ОМСБр (військова частина №16871), водій вантажівок збройних сил Росії та учасник бойових дій". Сопов і Рау – військовослужбовці 155-ої бригади Морської піхоти Тихоокеанського флоту.

У мережі повідомляють, що один з підозрюваних у вбивстві жив неподалік від будинку, де розстріляли родину Капканець. Саме там його і затримали. Іншого підозрюваного вдалося спіймати пізніше.

Заявили, що вбили сім'ю "випадково"

Під час допитів підозрювані Сопов і Рау заявили, що буцімто "випадково розстріляли" сімох осіб. За їхніми словами, вони планували вбити лише Едуарда та Олександра, які їх "образили". Інших чоловіків, жінок і дітей вони позбавили життя "випадково", бо "у темряві не змогли розпізнати жертв". За попередньою інформацією, Сопов і Рау вбили родину Капканець зі спеціальних штурмових автоматів "Вал".

У мережі також повідомляють, що Сопов і Рау були "зразково-показовими військовослужбовцями". Пропагандисти неодноразово показували їх у своїх сюжетах.

Вони виступали зразково-показовими військовослужбовцями, про них знімали сюжет з ТБ, їх вітав особисто губернатор Камчатського краю Владімір Солодов. Вони ж супроводжували губернатора під час візиту до зони бойових дій,

– повідомляють у мережі.

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