"Вбили випадково": у мережі опублікували дані про окупантів, які розстріляли сім'ю у Волновасі
Джерело:Obozrevatel
Російський слідчий комітет заявив, що нібито затримав підозрюваних у вбивстві 9 членів родини в окупованій Волновасі. Обидва військових пішли на контрактну службу до російської армії, щоб розплатитися з кредитами.
Ба більше, у мережі стверджують, що батьки підозрюваних у вбивстві також мають судимості за різні злочини. Також у мережі опублікували фото вбивць.
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Підозрювані у вбивстві сім'ї у Волновасі
Російські телеграм-канали повідомляють, що за підозрою у вбивстві 9 членів родини Капканець затримано двох контрактників – 21-річного Антона Сопова й 28-річного Станіслава Рау. У мережі повідомляють, що Сопов підписав контракт відразу після закінчення строкової служби. Його батько також воював на боці російських загарбників ще до початку повномасштабного вторгнення.
21-річний Антон Сопов, який розстріляв сім'ю Капканець / Фото з російських соцмереж
Інший вбивця – Рау – родом з Алтайського краю. Він підписав контракт у Петропавловську-Камчатському, де жив разом з дружиною, і відправився на фронт воювати проти України.
28-річний Станіслав Рау (справа на фото), який розстріляв сім'ю Капканець / Фото з російських соцмереж
Російські телеграм-канали стверджують, що Сопов і Рау мали проблеми з боргами й не могли погасити борги. Вочевидь, це одна з найголовніших причин, чому вбивці вирішили служити за контрактом. Також батьки Сопова й Рау раніше були судимі й перебували у федеральному розшуку за різними статтями. Крім того, батько Антона Сопова Руслан з 2016 року внесений у базу "Миротворець" як "військовослужбовець зенітного ракетного дивізіону 60-ї ОМСБр (військова частина №16871), водій вантажівок збройних сил Росії та учасник бойових дій". Сопов і Рау – військовослужбовці 155-ої бригади Морської піхоти Тихоокеанського флоту.
У мережі повідомляють, що один з підозрюваних у вбивстві жив неподалік від будинку, де розстріляли родину Капканець. Саме там його і затримали. Іншого підозрюваного вдалося спіймати пізніше.
Заявили, що вбили сім'ю "випадково"
Під час допитів підозрювані Сопов і Рау заявили, що буцімто "випадково розстріляли" сімох осіб. За їхніми словами, вони планували вбити лише Едуарда та Олександра, які їх "образили". Інших чоловіків, жінок і дітей вони позбавили життя "випадково", бо "у темряві не змогли розпізнати жертв". За попередньою інформацією, Сопов і Рау вбили родину Капканець зі спеціальних штурмових автоматів "Вал".
У мережі також повідомляють, що Сопов і Рау були "зразково-показовими військовослужбовцями". Пропагандисти неодноразово показували їх у своїх сюжетах.
Вони виступали зразково-показовими військовослужбовцями, про них знімали сюжет з ТБ, їх вітав особисто губернатор Камчатського краю Владімір Солодов. Вони ж супроводжували губернатора під час візиту до зони бойових дій,
– повідомляють у мережі.
Моторошне вбивство у Волновасі: що відомо
- У ніч з 27 на 28 жовтня в окупованій Волновасі на Донеччині двоє російських військових розстріляли сім'ю Капканець. Окупанти жорстоко вбили пострілами у голову 9 членів родини, серед яких двоє дітей.
- Після розголосу у мережі окупаційна "поліція" почала розшукувати підозрюваних і розповсюдила орієнтування на вбивць. У ньому мовилося, що обидва чоловіки високої та худорлявої статури, близько 30 років.
- Місцеві жителі розповідають, що окупаційна влада намагалася приховати злочин – увесь будинок залили водою, аби знищити докази.
- Увечері 30 жовтня російський слідчий комітет повідомив, що затримав підозрюваних у вбивстві сім'ї Капканець.