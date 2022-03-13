В Волновахе россияне убили капеллана Платона

Российские оккупанты убили капеллана Платона.

Трагическое известие сообщили на официальном фейсбуке-странице Православной церкви Украины. Соответствующее сообщение появилось там вечером 13 марта.

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В ПЦУ подчеркнули, что смысл служения военных капелланов – в том, чтобы всегда быть рядом и духовно поддерживать наших защитников. В любой ситуации, при любых условиях и обстоятельствах, иногда даже ценой собственной жизни.

Отец Платон был светлым и добрым человеком. Таким Вы останетесь в нашей памяти навсегда, отче,

– отметили в сообщении.

Игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева. Долгое время он работал в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

В конце февраля россияне расстреляли капеллана ПЦУ Максима Козачину. Он был настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы Киевской области.

Вечная слава и память защитникам Украины! Коллектив 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших капелланов.

Оккупанты уничтожили храм в Волновахе

Накануне россиян жестоко уничтожили храм Николая Чудотворца в Волновахе. Они цинично врут, что якобы там находились бойцы батальона "Айдар". Эту ложь распространяет военное командование врага.

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