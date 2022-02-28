Страна убийц расстреляла капеллана ПЦУ
О смерти Максима Козачины сообщила журналистка Ярослава Мищенко. Сообщается, что российские оккупанты 27 февраля убили капеллана ПЦУ.
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Страна убийц расстреляла капеллана ПЦУ. Русская сволочь убила человека, который по своему назначению учили любить мерзавцев.
Он стал мучеником,
– говорится в сообщении журналистки.
Она сообщила, что Максим Козачина родился в 1979 году в Днепропетровской области. Он окончил Киевскую духовную семинарию УПЦ КП.
С 2000 года Казачина был настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы Киевской области.
Максим Козачина / Фото с фейсбука журналистки