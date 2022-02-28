Страна убийц расстреляла капеллана ПЦУ

О смерти Максима Козачины сообщила журналистка Ярослава Мищенко. Сообщается, что российские оккупанты 27 февраля убили капеллана ПЦУ.

На тему В результате вторжения России в Украину погибли 352 мирных жителя, в том числе 16 детей

Страна убийц расстреляла капеллана ПЦУ. Русская сволочь убила человека, который по своему назначению учили любить мерзавцев.

Он стал мучеником,

– говорится в сообщении журналистки.

Она сообщила, что Максим Козачина родился в 1979 году в Днепропетровской области. Он окончил Киевскую духовную семинарию УПЦ КП.

С 2000 года Казачина был настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы Киевской области.



Максим Козачина / Фото с фейсбука журналистки