Країна вбивць розстріляла капелана ПЦУ

Про смерть Максима Козачини повідомила журналістка Ярослава Мищенко. Повідомляється, що російські окупанти 27-го лютого вбили капелана ПЦУ.

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Країна вбивць розстріляла капелана ПЦУ. Російська наволоч вбила людину, яка за своїм призначенням вчила любити мерзотників.

Він став мучеником,

– йдеться у повідомленні журналістки.

Вона повідомила, що Максим Козачина народився у 1979 році на Дніпропетровщині. Він закінчив Київську духовну семінарію УПЦ КП.

З 2000 року Козачина був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці на Київщині.



Максим Козачина / Фото з фейсбуку журналістки

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