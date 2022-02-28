Країна вбивць розстріляла капелана ПЦУ
Про смерть Максима Козачини повідомила журналістка Ярослава Мищенко. Повідомляється, що російські окупанти 27-го лютого вбили капелана ПЦУ.
До теми Унаслідок вторгнення Росії в Україну загинуло 352 мирних мешканці, зокрема 16 дітей
Країна вбивць розстріляла капелана ПЦУ. Російська наволоч вбила людину, яка за своїм призначенням вчила любити мерзотників.
Він став мучеником,
– йдеться у повідомленні журналістки.
Вона повідомила, що Максим Козачина народився у 1979 році на Дніпропетровщині. Він закінчив Київську духовну семінарію УПЦ КП.
З 2000 року Козачина був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці на Київщині.
Максим Козачина / Фото з фейсбуку журналістки
Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.