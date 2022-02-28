Ворог вдається до найпідступніших методів ведення війни. Зокрема, російські військові використовують жінок та дітей для прикриття військової техніки.
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Втрати мирного населення України
- Загинули 352 цивільних;
- з них 16 дітей;
- 1684 мирних мешканців зазнали поранень.
Ворог безжально та цілеспрямовано розстрілює мирне населення, об'єкти цивільної інфраструктури та підвищеної екологічної небезпеки, використовуючи ракетні комплекси та системи залпового вогню,
– розповіла Уповноважена Верховної ради з прав людини.
Окупанти розгортають підрозділи артилерії на території шкіл, дитячих садочків, спортивних майданчиків та житлових будинків. Такі випадки вже зафіксували у Київській, Чернігівській, Херсонській та інших областях.
Водночас диверсійні групи маскуються викраденими автомобілями швидкої допомоги та поліції.
Людмила Денісова наголосила, що Росія воює з мирним населенням й має бути піддана Міжнародному військовому трибуналу.
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