Ворог вдається до найпідступніших методів ведення війни. Зокрема, російські військові використовують жінок та дітей для прикриття військової техніки.

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Втрати мирного населення України

Загинули 352 цивільних;

з них 16 дітей;

1684 мирних мешканців зазнали поранень.

Ворог безжально та цілеспрямовано розстрілює мирне населення, об'єкти цивільної інфраструктури та підвищеної екологічної небезпеки, використовуючи ракетні комплекси та системи залпового вогню,

– розповіла Уповноважена Верховної ради з прав людини.

Окупанти розгортають підрозділи артилерії на території шкіл, дитячих садочків, спортивних майданчиків та житлових будинків. Такі випадки вже зафіксували у Київській, Чернігівській, Херсонській та інших областях.

Водночас диверсійні групи маскуються викраденими автомобілями швидкої допомоги та поліції.

Людмила Денісова наголосила, що Росія воює з мирним населенням й має бути піддана Міжнародному військовому трибуналу.

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