Це й продемонстрували в Міноборони, зробивши серію інфографік із вразливими місцями техніки окупантів. Зокрема, ідеться про ворожі вантажівки, бронеавтомобілі "Тайфун" і "Тігр", а також БТР-82А.

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При нагоді зупиняти техніку окупанта можна і навіть треба. "Бий окупанта! Разом переможемо!" – звернулося Міноборони до українців.

Вразливі місця російської військової техніки

Вантажівки

Куди цілитися: лобове скло, люки, решітки двигуна, шини, бензобак.

"Тайфун"

Куди цілитися: верхня частина з люками, решітки на кузові, лобове скло, шини.

"Тігр"

Куди цілитися: лобове скло, люки, решітки двигуна, шини.

БТР-82А

Куди цілитися: башта, люки, лобові люки, шини.

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