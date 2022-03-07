И вот уже 7 марта церковнослужитель предстанет перед судом. Об этом сообщил журналист российской службы BBC Андрей Захаров.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Священник в России пойдет под суд за антивоенную позицию

Настоятеля церкви в селе Карабаново Иоанна Бурдина задержали российские силовики – за антивоенные высказывания в проповеди. Еще режиму Путина не понравилось, что Бурдин разместил ссылку на антивоенную петицию на сайте прихода.



Обвинения жесткие: дискредитация вооруженных сил, "ложь" о пребывании российских военных в Украине, об обстрелах Киева, Одессы, Харькова, об убийствах россиянами мирных украинцев.

Напомним, в начале марта Путин отдал приказ существенно усилить наказание за любые высказывания о войне в Украине, если они не совпадают с циничной и бессмысленной позицией Кремля.