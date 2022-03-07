І от вже 7 березня церковнослужитель постане перед судом. Про це повідомив журналіст російської служби ВВС Андрій Захаров.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Священник у Росії піде під суд за антивоєнну позицію

Настоятеля церкви у селі Карабанове Іоанна Бурдіна затримали російські силовики – за антивоєнні висловлювання у проповіді. Ще режиму Путіна не сподобалося, що Бурдін розмістив посилання на антивоєнну петицію на сайті парафії.



Звинувачення жорсткі: дискредитація збройних сил, "брехня" про перебування російських військових в Україні, про обстріли Києва, Одеси, Харкова, про вбивства росіянами мирних українців.

Нагадаємо, на початку березня Путін наказав суттєво посилити покарання за будь-які висловлювання про війну в Україні, якщо вони не співпадають з цинічною та безглуздою позицією Кремля.

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