У Волновасі росіяни вбили капелана Платона

Російські окупанти вбили у Волновасі військового капелана, ігумена Платона Моргунова.

Трагічну звістку повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Православної церкви України. Відповідний допис з'явився там ввечері 13 березня.

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У ПЦУ підкреслили, що сенс служіння військових капеланів​ – у тому, щоб завжди бути поруч й духовно підтримувати наших захисників. У будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом – навіть ціною власного життя.

Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам'яті назавжди, отче,

– зазначили у дописі.

Напередодні росіян жорстоко знищили храм Миколая Чудотворця у Волновасі. Вони цинічно брешуть, начебто там перебували бійці батальйону "Айдар". Цю нісетницю поширює військове командування ворога.

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