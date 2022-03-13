Цю нісенітницю навіть оприлюднили у штабі Міноборони Росії, передає 24 канал. Звісно, не варто навіть уточнювати, що жодних українських солдатів там не було.

До теми "Прощу тоді, коли їх відспіваю": окупанти у Волновасі знищили храм Миколая Чудотворця

Утім, це не заважає окупантам заливати тоннами відверну брехню у голови росіян. Лише гляньте, що вони вигадали і як це подали, щоб виправдати свої і без того нелюдяні дії:

"Бойовики нацбатальйону "Айдар" обладнали вогневі позиції прямо на території православного Свято-Успенського Миколо-Васильєвського монастиря в Микільському", – збрехали у рашистському Міноборони.

Ще й додали, буцім військові тримали у заручниках 300 мирних жителів та ченців.

Варто зазначити. Зараз Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Володимир Зеленський заявив окупанти " мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього".

Орки дійшли до межі

"Руйнувати святині, вбивати мирних жителів, стріляти по школах, дитсадках і пологових будинках – це той край, за межею якого не залишилося нічого людського", – так прокоментували те, що сталося у Волновасі у пресслужбі ПЦУ.

До слова! Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі збудували у шану військовим 51 окремої механізованої бригади, які трагічно загинули у цьому місті у 2014 році. Лише у 2017 році заклали фундамент, однак через орду з Московії у 2022 храму не стало.



Російські окупанти зруйнували храм у Волновасі / Фото з фейсбука Дядюся

Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі

Це вже не вперше, коли загарбники вдаються до тероризму. Хоч визнають це не прямо та неохоче.

Так, приміром міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії Росії. Ба більше, той вважає пологовий будинок – військовою ціллю.

Нагадаємо – рятувальники показали, як виносили дітей з пологового в Маріуполі: відео