Цю нісенітницю навіть оприлюднили у штабі Міноборони Росії, передає 24 канал. Звісно, не варто навіть уточнювати, що жодних українських солдатів там не було.
До теми "Прощу тоді, коли їх відспіваю": окупанти у Волновасі знищили храм Миколая Чудотворця
Утім, це не заважає окупантам заливати тоннами відверну брехню у голови росіян. Лише гляньте, що вони вигадали і як це подали, щоб виправдати свої і без того нелюдяні дії:
"Бойовики нацбатальйону "Айдар" обладнали вогневі позиції прямо на території православного Свято-Успенського Миколо-Васильєвського монастиря в Микільському", – збрехали у рашистському Міноборони.
Ще й додали, буцім військові тримали у заручниках 300 мирних жителів та ченців.
Орки дійшли до межі
"Руйнувати святині, вбивати мирних жителів, стріляти по школах, дитсадках і пологових будинках – це той край, за межею якого не залишилося нічого людського", – так прокоментували те, що сталося у Волновасі у пресслужбі ПЦУ.
Російські окупанти зруйнували храм у Волновасі / Фото з фейсбука Дядюся
Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі
Це вже не вперше, коли загарбники вдаються до тероризму. Хоч визнають це не прямо та неохоче.
Так, приміром міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії Росії. Ба більше, той вважає пологовий будинок – військовою ціллю.
Нагадаємо – рятувальники показали, як виносили дітей з пологового в Маріуполі: відео