Эту чушь даже обнародовали в штабе Минобороны России, передает 24 канал. Конечно, не стоит даже уточнять, что никаких украинских солдат там не было.

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Впрочем, это не мешает оккупантам заливать тоннами откровенную ложь в головы россиян. Только посмотрите, что они придумали и как это подали, чтобы оправдать свои и без того бесчеловечные действия:

"Боевики нацбатальона "Айдар" оборудовали огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николая-Васильевского монастыря в Никольском", – солгали в рашистском Минобороны.

Еще добавили, что военные держали в заложниках 300 мирных жителей и монахов.

Следует отметить. Сейчас Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Владимир Зеленский заявил оккупанты " имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним".

Орки дошли до предела

"Разрушать святыни, убивать мирных жителей, стрелять по школам, детсадам и роддомам – это тот край, за чертой которого не осталось ничего человеческого", – так прокомментировали произошедшее в Волновахе в пресс-службе ПЦУ.

К слову! Храм Святого Николая Чудотворца в Волновахе построили в честь военных 51 отдельной механизированной бригады, трагически погибших в этом городе в 2014 году. Только в 2017 году заложили фундамент, однако из-за орды из Московии в 2022 году храма не стало.



Российские оккупанты разрушили храм в Волновахе / Фото из фейсбука Дядюся

Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

Это уже не первый раз, когда захватчики прибегают к терроризму. Хотя признают это не прямо и неохотно.

Так, например, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии России. Более того, тот считает роддом – военной целью.

Напомним – спасатели показали, как выносили детей из роддома в Мариуполе: видео