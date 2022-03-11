Соответствующее заявление президент сделал во время вечернего обращения 11 марта. То есть на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Я президент адекватной страны, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

Оккупанты блокируют Мариуполь и Волноваху

Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь,

– заявил президент.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины пояснил, что, несмотря на это, решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя – с едой, водой, лекарствами.

Президент сказал, что благодарен всем водителям – храбрым людям, готовым выполнить эту миссию, сверхважную миссию.

Однако оккупанты не разрешили этого – они начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор, коридор жизни для мариупольцев. Более того, они сделали это сознательно. Они знали, что срывают. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать.

Именно поэтому оккупанты разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области – именно возле нее было то место, где собирались мариупольцы на эвакуацию.

Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен признать это. Мы все имеем дело с государством-террористом,

– объяснил Президент Украины.

Добавил, что мы постараемся! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются наши люди. Украинцы и украинки.

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