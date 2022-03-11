Відповідну заяву президент зробив під час вечірнього звернення 11 березня. Тобто на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти блокують Маріуполь та Волноваху

Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь,

– заявив президент.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України пояснив, що попри це вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя – з їжею, водою, ліками.

Президент сказав, що вдячний всім водіям – хоробрим людям, які були готові виконати цю місію, надважливу місію.

"Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор. Коридор життя для маріупольців. Вони зробили це свідомо. Вони знали, що зривають. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього. Постійно бомбардувати, постійно обстрілювати", –

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