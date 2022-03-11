Глава держави пояснив, що одним із головних завдань була організація гуманітарних коридорів. Мовиться про Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ізюм, повідомляє 24 канал.

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Протягом 10 березня вдалося вивезти майже 40 тисяч українців, які перебували у зоні активних бойових дій. Крім цього, до цих регіонів доправили й гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства та медикаментів. "Ми робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити", – підкреслив Зеленський.

Росіяни отримали наказ тримати Маріуполь у заручниках

На жаль, Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими, окупанти не припиняють вогонь. Попри це, до Маріуполя таки вирішили направили колону вантажівок з їжею, водою, ліками. Втім, російські війська цинічно розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор.

Вони зробили це свідомо. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього. Постійно бомбардувати, обстрілювати,

– підкреслив президент.

Й додав, що загарбники зруйнували у Маріуполі й будівлю головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Неподалік місцеві мешканці мали збиратися на евакуацію. "Це відвертий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати", – наголосив глава держави.

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