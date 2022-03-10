Як повідомляє 24 канал, відповідь на питання в яких умовах живе Головнокомандувач під час війни, можна побачити в інтерв'ю німецькому виданню "Die Zeit".
До теми "Він не бачить народ, коли дивиться на державу": чому Зеленський – ворог №1 для Путіна
В яких умовах живе Зеленський
Думаю, ви й так здогадуєтесь. Дуже мало сну. Дуже багато кави. Дуже багато переговорів. Дуже багато речей, які необхідні для оборони та порятунку людей,
– відповів на питання журналістів Президент.
Водночас йдеться, що німецька газета проводить це інтерв’ю в письмовій формі, а пресслужба просить не дзвонити. Це ще одне свідчення браку часу команди Зеленського та самого Президента.
Дивіться ранкове звернення Зеленського за 10 березня:
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