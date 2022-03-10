Как сообщает 24 канал, ответ на вопрос, в каких условиях живет Главнокомандующий во время войны, можно увидеть в интервью немецкому изданию Die Zeit.

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В каких условиях живет Зеленский

Думаю, вы и так догадываетесь. Очень мало сна. Очень много кофе. Очень много переговоров. Очень много вещей, необходимых для защиты и спасения людей,

– ответил на вопросы журналистов Президент.

В то же время говорится, что немецкая газета проводит это интервью в письменной форме, а пресс-служба просит не звонить. Это еще одно свидетельство нехватки времени команды Зеленского и самого Президента.

Смотрите утреннее обращение Зеленского за 10 марта:

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