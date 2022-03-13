Значних пошкоджень зазнала й церква Святого Миколая Чудотворця у Волновасі. Про це повідомили у Православній церкві України, про це ж написав й ігумен храму Макарій Дядюсь.

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Храм святителя Миколая Чудотворця у Волновасі – зруйнований ворогом

Настоятель храму ігумен Макарій Дядюсь із Луцька (до слова, гроші на будівництво церкви Святого Миколая у Волновасі збирали саме волиняни) розповів у фейсбуці про страшні події. Неймовірно жорстокі та цинічні дії російського окупанта довели до сказу навіть служителя церкви.

Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, жагою нищити ворога голими руками. Прошу у Бога тверезого розуму та твердої руки. Ці москалі ранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій,

– написав священник.

Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі збудували у шану військовим 51 ОМБр (окремої механізованої бригади), які трагічно загинули у цьому місті у 2014 році. У 2017 році заклали фундамент. Та прийшла орда з Московії у 2022 – і храму не стало.



Російські окупанти зруйнували храм у Волновасі / Фото з фейсбука Дядюся



За це навіть священник готовий нищити ворога голими руками / Фото з фейсбука Дядюся

У пресслужбі ПЦУ також прокоментували те, що сталося у Волновасі:

Руйнувати святині, вбивати мирних жителів, стріляти по школах, дитсадках і пологових будинках – це той край, за межею якого не залишилося нічого людського. Але ми переконані, що ворог буде переможений!

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