Зеленский прокомментировал циничные амбиции России по захвату Донбасса

Территориальные вопросы остаются самыми сложными в обсуждении мирного плана США. Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина не пойдет на условия России.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о требованиях России по территориальным вопросам?

Среди 20 пунктов есть те вопросы, в которых сторонам трудно достичь компромисса. В частности Украина чутко относится к контролю над территориями после установления мира. Киев благодарен за шаги США по мирному плану и посредничеству, но каким он будет фактически – пока неизвестно.

"Русские" хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а “русские” – "демилитаризованной зоной",

– рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что наша позиция остается непоколебимой. Украина хочет, чтобы все закончилось справедливо на линии соприкосновения, а остальная территория россиянам не будет принадлежать. По словам Зеленского, между позициями двух сторон до сих пор продолжается дискуссия.

Что известно о предложениях по территориям в мирном плане?