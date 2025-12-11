Зеленский прокомментировал циничные амбиции России по захвату Донбасса
- Президент Зеленский заявил, что Украина не примет требования России по контролю над Донбассом.
- Зеленский отметил, что США ищут формат мирного плана, но между сторонами до сих пор продолжается дискуссия.
Территориальные вопросы остаются самыми сложными в обсуждении мирного плана США. Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина не пойдет на условия России.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о требованиях России по территориальным вопросам?
Среди 20 пунктов есть те вопросы, в которых сторонам трудно достичь компромисса. В частности Украина чутко относится к контролю над территориями после установления мира. Киев благодарен за шаги США по мирному плану и посредничеству, но каким он будет фактически – пока неизвестно.
"Русские" хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а “русские” – "демилитаризованной зоной",
– рассказал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что наша позиция остается непоколебимой. Украина хочет, чтобы все закончилось справедливо на линии соприкосновения, а остальная территория россиянам не будет принадлежать. По словам Зеленского, между позициями двух сторон до сих пор продолжается дискуссия.
Что известно о предложениях по территориям в мирном плане?
Хотя США и предложили компромиссы по территориям. Но, по словам Зеленского, они не отвечают интересам Украины. К тому же решение по отводу войск должны быть паритетными, а по обмену территорий – должен решать народ.
Украина уже передала в США свой документ как реакцию на мирный план. В него добавили также предложения от американских партнеров.
В свою очередь США ищут способы, чтобы все же заставить Украину уступить Донбасс для мирного соглашения. Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский просто не желает принять американский мирный план.