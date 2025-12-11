Зеленський прокоментував цинічні амбіції Росії щодо захоплення Донбасу

Територіальні питання залишаються найскладнішими в обговоренні мирного плану США. Президент Володимир Зеленський каже, що Україна не піде на умови Росії.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про вимоги Росії щодо територіальних питань?

Серед 20 пунктів є ті питання, в яких сторонам важко досягти компромісу. Зокрема Україна чуттєво ставиться до контролю над територіями після встановлення миру. Київ вдячний за кроки США щодо мирного плану й посередництва, але яким він буде фактично – наразі невідомо.

"Рускі" хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а “рускі” – "демілітаризованою зоною",

– розповів Зеленський.

Український лідер додав, що наша позиція залишається непохитною. Україна хоче, щоб все закінчилося справедливо на лінії зіткнення, а решта території росіянам не належатиме. За словами Зеленського, між позиціями двох сторін досі триває дискусія.

Що відомо про пропозиції щодо територій у мирному плані?