Мини-офисы Google для детей и учителей: как в Украине хотят восстанавливать разрушенные школы

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По состоянию на начало 2024 года в Украине из-за атак России разрушено почти 400 школ, каждая седьмая школа – повреждена. Ведь для России нет разницы, это военная инфраструктура или социальная. Разрушение школ нарушает доступ украинских детей к образованию, а также влияет на качество обучения, социализацию детей и в целом интеграцию в общество.

Большая часть украинских школ, в частности поврежденных, – это типичные советские проекты 1950-х – 1980-х годов, рассказала 24 Каналу CEO урбан-бюро Big City Lab Виктория Титова. Бюро является участником пилотного проекта правительства по трансформации школ, которые должны превратиться в "маленькие офисы Google".

Какие проблемы в существующих украинских школах, какими они должны стать и чей опыт учтен – читайте в материале 24 Канала.



Виктория Титова / Фото предоставлено Big City Lab

Как стартовал проект по трансформации школ

Со стороны бюро история началась с того, что команда искала ответ на вопрос, что означает Build Back Better – "отстроить лучше, чем было". Два года назад, в начале полномасштабного вторжения, когда архитекторы увидели очень много разрушений, стало понятно, что это все нужно будет отстраивать, делится Виктория Титова.

Тогда часто повторяли фразу, что мы должны отстроить лучше, чем было. И в какой-то момент это превратилось в мем среди профессионального сообщества, ведь когда ты повторяешь что-то очень много раз подряд, оно начинает терять смысл. В Big City Lab решили подумать, как можно лучше восстанавливать именно школы, и как это должно стать системным для государства.

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Тогда мы работали над видением восстановления Мариуполя – слой за слоем исследовали инфраструктуру города. Именно тогда мы увидели, что все школы выглядят одинаково – на карте это все одинаковые буквы Н, С, П, О. В случае Мариуполя, 70% школ города – это пять одинаковых проектов зданий,

– рассказывает Титова.

Так у команды родилась идея: один раз сделать пять действительно крутых проектов и таким образом создать новый стандарт для школьной инфраструктуры. Big City Lab вместе с МОН провели исследование, где проанализировали все поврежденные школы в семи областях, наиболее пострадавших от военных действий. Выяснилось, что в этих областях более половины школ построены в советские времена. И из них 30% – это те самые пять одинаковых проектов.

Трансформация школы типа Q / Материалы предоставлены Big City Lab

Идея реконструкции заключается в том, чтобы найти определенную архитектурную логику и отстроить эти школы по одинаковым принципам. Так, чтобы во время реконструкции там не просто отремонтировали крышу, вставили окна, утеплили фасад и купили новую мебель. В бюро стремятся трансформировать школы таким образом, чтобы они после реконструкции соответствовали образовательным программам и современным потребностям детей и учителей.

Наш стиль жизни сильно изменился с советских времен, в частности изменились и образовательные программы, а школа, в которой это все происходит, осталась такой, как и была,

– говорит собеседница.

Как выбирали школы для пилотного проекта

Идею Big City Lab разработали в партнерстве с международным архитектурным ОО Rebuild te Wonderful во время работы над видением Мариуполя. После чего городские власти предложили МОН и вице-премьеру Михаилу Федорову этот опыт.

Эту идею поддержали, что позволило запустить национальную программу пилотирования. В пяти регионах Украины мы выбрали по школе, каждая из которых принадлежала к одному из пяти типичных проектов. Нашли доноров, после чего начались работы над пилотами трансформации школ,

– объясняет Виктория Титова.

Для выбора школ команда работала с областными администрациями и местными советами. Есть огромная таблица министерства инфраструктуры по всем повреждениям с множеством критериев, рассказывает Виктория, – из них отсеяли все школы, которые уже были задействованы в других проектах.

Далее отсеяли школы с сильными повреждениями, ведь тогда весь бюджет ушел бы на усиление фундаментов и конструкции. Также больше смотрели школы, в которых учится много детей – во многих "пилотах" дети учатся даже в две смены.

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Важным критерием была готовность и открытость общества. Также проводили интервью с директорами школ. "Нам нужны были люди, открытые к новому, готовые к сотрудничеству", – говорит Виктория. Три из пяти "пилотов" – это учреждения в маленьком селе или городке. Так, много их работников никогда не выезжали за границу или, например, не были в частных школах в крупных городах.

Также провели исследования с фокус-группами из детей, опросили полтысячи учителей, поговорили с десятками экспертов образовательного сектора – как украинского, так и иностранного, добавляет Титова.

Как отличается бюджет проекта трансформации от обычного ремонта школы

"Все эти трансформации имеют смысл только тогда, когда они экономически целесообразны", – замечает собеседница. Иначе можно найти грант на несколько объектов, но тогда проект не превратится в национальную программу, которую можно реализовать, когда завершится активная фаза войны.

Трансформация школы типа C / Материалы предоставлены Big City Lab

Целью Big City Lab был бюджет на 30% меньше строительства новой школы. Обычный ремонт школы – побелка и покраска – и закупка новой мебели стоит 600 – 800 долларов за квадратный метр, приводит пример собеседница.



По ее словам, бюджет на школу в целом нет смысла называть, поскольку они разные по площади. Строительство новой школы стоит 1500 – 1800 долларов за "квадрат". Команда Big City Lab поставила себе лимит в 1000 долларов за квадратный метр – и удалось спроектировать трансформации в этих рамках.

Но при этом мы получаем по качеству, пространству, дизайну и функционалу школу, которая дотягивает до новой. В то же время она на 30% дешевле – здесь мы нашли свою золотую середину,

– говорит директор бюро.

По словам Виктории, трансформации – это не только об архитектуре, но и об инженерных сетях. К примеру, в школах обычно нет вентиляции. А вентиляция – это один из четырех показателей, которые по международным исследованиям напрямую влияют на качество обучения.

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Какие недостатки у советских школ

Качество проекта советской школы зависит от того, в какое десятилетие он был разработан, говорит Виктория Титова. Если это школы конца 1970-х и 1980-х, которые есть как в крупных городах, так и в центре сельской общины, то там есть широкие коридоры и холлы. В таких школах проект Big City Lab не предусматривает практически никаких достроек, только меняется планировка.

"Там есть с чем работать, пространство гораздо более человечное", – говорит Виктория.

Другое дело – послевоенные проекты 1950-х годов, где была цель быстро построить школу и отправить туда детей, чтобы родители пошли на работу.

Там все очень сложно, грустно, мало пространства. Советская школа в целом очень сильно запрограммирована. Что такое запрограммированное пространство? Это когда ребенок приходит в школу, он в каждый момент времени, в каждой конкретной комнате делает конкретное действие. В классе – обучение, коридор это транзитное пространство, где нельзя бегать и прыгать. В холле пусто, в лучшем случае там гардероб и охранник. В столовую можно попасть только в конкретное время, а актовый зал закрыт,

– объясняет собеседница.

Библиотека же, по словам Виктории, это книгохранилище, где очень мало пространства на то, чтобы сделать реальный читальный зал. А в спортзал можно попасть только во время урока физкультуры.

Пространство очень сильно моделирует поведение. И это признак модернистской архитектуры, флер тоталитарного государства. Тогда так жили люди, сейчас же мы живем в другом государстве с рыночной экономикой. Мы свободны себе выбирать работу,

– говорит Виктория.

Какова цель проекта

Цель трансформации – воспитание украинцев, что могут свободно думать и принимать решения, отвечать за свою жизнь, не полагаться на государство, а двигаться самостоятельно по жизни.

По словам Виктории Титовой, программы Новой украинской школы (НУШ) включают такие вещи, как работу в группах на уроках. К этому имеющиеся школы не адаптированы – нет пространства для совместного взаимодействия вне класса. Например, отсутствуют места для уроков на улице, предусмотренных НУШ.

Есть такие вещи, которые нужно менять и добавлять. Архитектура очень сильно влияет на то, как мы себя ведем, на то, как мы себя чувствуем. Мы это видим на примерах зданий суда, которые всегда массивные, грандиозные здания, чтобы ты себя чувствовал маленьким перед лицом закона. То же самое с культовыми зданиями, где у тебя есть ощущение приближенности к богу, с полицейскими участками, где всегда дискомфортно,

– приводит примеры CEO Big City Lab.

Именно поэтому проект трансформации школ предусматривает создание мест как для взаимодействия, открытости, так и для уединения. Для того, чтобы у учителей появилось нормальное рабочее пространство и свое место для отдыха. Такие вещи – это обычные человеческие потребности, которые закрываются в современных офисах, отмечает собеседница, ведь везде есть кухни, лаунжи, переговорки.

Как реализуются пилотные проекты

За зиму Big City Lab спроектировали 5 пилотов и за весну нашли финансирование на построение первого пилота. В Берлине на Международной конференции по вопросам восстановления Украины команда подписала меморандум с представителями Бельгии – Enabel. Они финансируют первый пилот трансформации школ, сейчас проект проходит все необходимые процедуры.

Трансформация школы типа H / Материалы предоставлены Big City Lab

Big City Lab работает с партнером Rebuild the Wonderful – ассоциацией восточноевропейских архитекторов. В их странах такие же советские школы, говорит собеседница, и каждый из пяти пилотов проектировали команды в коллаборации с европейскими архитекторами. Это представители бюро из Литвы, Венгрии и Эстонии.

Очень талантливые архитекторы. Они все в этом году номинированы на премию Мисс ван дер Роэ. Многие из них уже выигрывали до этого эту премию – это главная архитектурная премия Европы, такой себе "Оскар",

– говорит Виктория.

За каждой школой закреплен европейский архитектор, а украинские архитекторы и инженеры адаптируют проект к украинским нормам и разрабатывают всю инженерную часть.