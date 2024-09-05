Если несколько часов без света в сутки в светлое и теплое время года – не является существенным препятствием обучению, то длинные отключения электроэнергии зимой могут помешать ученикам. Насколько возможные обесточивания зимой нарушат учебный процесс и как к этому готовятся в Минобразования – узнавал 24 Канал.

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Какие планы в МОН: возвращение учеников в школу

В конце июля министерство образования и науки и Минцифра презентовали проект "Школа офлайн" для возвращения части школьников к очному обучению. Одна из причин желания правительства вернуть детей в школы во время большой войны – отставание украинских школьников от сверстников за рубежом на 1,5 – 2 года образовательной программы.

Причина этого – пандемия и война, ведь из-за этого украинские дети учатся онлайн с 2020 года. Такое отставание может привести к негативным экономическим последствиям уже в недалеком будущем.

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В 2024 году около 1 миллиона детей учится онлайн: примерно 600 тысяч в Украине (из них 400 тысяч на прифронтовых территориях из-за нехватки укрытий), еще почти 400 тысяч за рубежом.

Политика "Школа офлайн" включает такие вещи:

строительство укрытий;

перевод детей-ВПЛ в местные школы;

приобретение автобусов для перевозки школьников в школы с укрытиями.

Среди причин, которые побудили правительство возвращать детей в школы – во время обесточивания ученики не могут учиться или вовсе не имеют нужных для уроков гаджетов. Школа же должна обеспечить больший доступ к знаниям даже во время блэкаутов.

В конце июля, когда МОН и Минцифры обнародовали план, дети не ходили в школы, а в августе отключения электроэнергии вообще прекратились.

План относительно работы школ во время обесточиваний из теории превратился в прикладную проблему в начале сентября, когда Украина до сих пор не оправилась от российской атаки по энергетике 26 августа.

Как школы готовятся к вероятным обесточиваниям

ОВА и местные органы самоуправления во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля работают над обеспечением школ средствами для энергопитания школ, прокомментировали в МОН 24 Каналу.

Сейчас примерно 80% школ имеют генераторы и могут использовать их для обеспечения образовательного процесса в сентябре в случае длительных отключений света.

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Однако не все из этих школ смогут обеспечить образовательный процесс в полной мере в отопительный сезон. Таких школ ориентировочно 50%.

Это связано с тем, как отапливаются школы. В Украине есть школы, которые имеют собственные котельные – на дровах или на газе. Зимой они могут благодаря генератору обеспечивать теплоснабжение своей котельной даже в условиях отключений электроэнергии,

– объяснили в министерстве.

В то же время есть школы, которые работают с централизованным теплоснабжением из коммунальных котельных – преимущественно в крупных городах. Если централизованная котельная не будет работать, то даже при наличии генератора будет невозможно соблюсти рекомендованный температурный режим, а следовательно, и возобновить очное обучение, говорят в МОН.

Повлияют ли обесточивание на возвращение детей к дистанционке

Даже в случае длительных обесточиваний в МОН считают очное образование приоритетом.

Поэтому прежде всего рекомендуем школам, которые смогут соблюдать температурный режим в холодный период года, смещать уроки на световую часть дня, при необходимости сокращать уроки, проводить обучение в две смены. Также учебные заведения могут гибко формировать структуру учебного года – например, делая длинные каникулы. Это решение принимается на уровне учебного заведения,

– прокомментировали в министерстве.

Если же учиться офлайн будет невозможно, ученики перейдут на дистанционное образование, отмечают в МОН. Когда графики отключений электричества будут совпадать у учеников и учителей, школы будут проводить онлайн-уроки. В противном случае учителя будут использовать асинхронный метод дистанционного обучения. Имеется в виду отправка ученикам материалов и заданий и обратная связь, когда будет возможно выйти в интернет.

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На случай блэкаутов МОН утвердило сокращенные учебные программы. В них выделено ядро тем, которые позволяют ученикам достичь необходимых результатов. Прежде всего такие программы используют для обучения детей за рубежом, но их также рекомендуют применять для детей, которые имеют образовательные потери и требуют их восполнения.

Сейчас доступны программы по украинскому языку, литературе, истории Украины, географии, гражданского образования. Это – временные решения, и как только будет возможно восстановить очное обучение, это будет сделано, подытоживают в министерстве.