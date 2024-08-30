Какова стоимость подготовки ребенка сейчас

Чтобы сэкономить на покупках в школу, нужно заблаговременно сформировать список покупок. Эксперты отмечают, что некоторые принадлежности можно докупать в течение учебного года, поэтому не стоит пытаться все приобрести за один раз, передает 24 Канал.

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Какие основные покупки нужно сделать при подготовке к школе:

Школьная форма

Стоимость школьной одежды и обуви прям зависит от того в каком классе сейчас школьник:

для 1 – 4 классов – базовый гардероб будет стоить ориентировочно 5 – 6 тысяч гривен;

для 5 – 11 классов – 9 – 12 тысяч гривен.

Обратите внимание! Стоимость рассчитывается, учитывая стандартный набор школьной формы: жилет, пиджак, брюки или юбка, гольф и праздничный наряд. В некоторых учебных заведениях нет дрескода, поэтому школьник может надевать кэжуальную одежду.

Канцелярия

Для каждого класса набор школьных принадлежностей разный. Соответственно, стоимость набора канцелярии отличается:

для 1 – 4 классов – базовый набор это ручки, карандаши, фломастеры, альбом для рисования, дневник, тетради, картон и цветная бумага – ориентировочно 2 тысячи гривен;

для 5 – 11 классов – ручки, тетради, корректор, карандаш, ластик, набор линеек, циркуль – 600 – 1 000 гривен.

Обратите внимание! Перед покупкой канцтоваров стоит уточнить у классного руководителя, какие принадлежности нужны. Обычно, в старших классах используют "толстые" тетради – от 48 листов, а вот в младшей школе предпочитают "тонкие" варианты.

Рюкзак

Рюкзак должен быть не просто красивый, а еще комфортный и иметь ортопедическую поддержку. Самые дешевые модели стоят от 500 гривен. Средняя цена рюкзаков – 1 500 гривен.

Гаджеты

Сейчас значительная часть школьников имеет смешанный или дистанционный тип обучения. Чтобы процесс получения знаний был максимально приятным и удобным, нужно правильно выбрать цифрового помощника:

самые дешевые планшеты стоят ориентировочно 1 500 гривен;

ноутбук минимально стоит 6 тысяч гривен;

настольный компьютер имеет стоимость не менее 2 500 гривен.

Выбирать техническое устройство нужно, учитывая индивидуальные обстоятельства. Так, ноутбук однозначно функциональнее планшета. В то же время для определенных занятий школьнику может понадобиться индивидуальное оборудование. К примеру, если ученик занимается графическим дизайном, он нуждается в специальном мониторе.