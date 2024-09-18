Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на Саммите первых леди и джентльменов. Он также рассказал о вызовах безопасности в стране.

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Какие серьезные изменения ожидают школы в Украине

Министр отметил, что на сегодня одним из вызовов является оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, которые есть в Украине и могут оказаться в школах в руках учеников.

Каждое украинское учебное заведение должно быть оснащено рамками на входах, сигнализацией, пожарной сигнализацией, там должен быть офицер безопасности. Каждое учебное заведение должно иметь закрытый периметр и контроль доступа, видеонаблюдение,

– заявил Лисовой.

Зато в некоторых школах к идее относительно рамок относятся с сомнением.

Представьте: вскоре начинается первый урок, а у входа – очередь, давка. У нас, например, 1100 учеников, зимой вообще может быть просто ужас. И хорошо, если государство на себя возьмет закупку, установку и обслуживание арочных металлодетекторов. Но боюсь, что все это ляжет на плечи школы. Считаю, что идея с рамками на входе – это выброшенные деньги,

– рассказал директор школы №128 города Киева Олег Сайко.

К слову, самый дешевый арочный металлодетектор стоит 40 тысяч гривен. А в Киеве около 500 общеобразовательных школ. То есть на установку рамок металлодетектора в столичных общеобразовательных школах нужно не менее 20 миллионов гривен.

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Осматривать учеников законно?

Также педагоги говорят о серьезном юридическом аспекте.

Охранник не имеет полномочий на личный досмотр и проверку личных вещей – в этом случае это школьный рюкзак. Тем более речь идет о несовершеннолетних. Это могут делать только полицейские, и то с письменного согласия родителей или опекунов. Итак, что получается, если ребенок отказывается от осмотра? Его отводят в сторону, приходят классный руководитель и школьный психолог, вызывают родителей и полицейских. А в это время через рамку идут другие школьники. И у каждого ключи, какие-то металлические циркули, на ремне металлическая пряжка и так далее. И все это пищит,

– отмечает экс-директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костышин.

И добавляет, что личный досмотр и проверку вещей имеет право проводить только полицейский одного пола с подозреваемым. В противном случае могут обвинить в сексуальном домогательстве.

А старшеклассники у нас сейчас "продвинутые", могут и адвоката требовать. В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи" несовершеннолетние имеют право на бесплатного адвоката,

– говорит юрист.

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Нужен ли каждой школе офицер безопасности

Отдельные педагоги также сомневаются в том, что в каждой школе будет офицер безопасности. Тем более осуществлять осмотр они не уполномочены.

У нас в самой школе сидит охрана. Родители, а особенно посторонние, на территорию школы не заходят – детей утром у входа встречают сотрудники муниципальной милиции. И днем по школьной территории периодически ходит наряд полиции, вечером приходят, расписываются. Такая вот тройная защита. И камеры видеонаблюдения, конечно же, есть,

– рассказал Сайко.

Он считает, что лучше за эти средства усовершенствовать материально-техническую базу школьного предмета "Защита Украины".