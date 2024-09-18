Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий на Саміті перших леді та джентльменів. Він також розповів про безпекові виклики у країні.

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Які серйозні зміни очікують на школи в Україні

Міністр наголосив, що на сьогодні одним із викликів є зброя, боєприпаси і вибухові речовини, які є в Україні і можуть опинитися у школах у руках учнів.

Кожен український навчальний заклад має бути оснащений рамками на входах, сигналізацією, пожежною сигналізацією, там має бути офіцер безпеки. Кожен навчальний заклад повинен мати закритий периметр та контроль доступу, відеоспостереження,

– заявив Лісовий.

Натомість у деяких школах до ідеї щодо рамок ставляться із сумнівом.

Уявіть: незабаром починається перший урок, а біля входу – черга, тиснява. У нас, наприклад, 1100 учнів, узимку взагалі може бути просто жах. І добре, якщо держава на себе візьме закупівлю, встановлення та обслуговування аркових металодетекторів. Але боюся, що все це ляже на плечі школи. Вважаю, що ідея з рамками на вході – це викинуті гроші,

– розповів директор школи №128 міста Києва Олег Сайко.

До слова, найдешевший арковий металодетектор коштує 40 тисяч гривень. А у Києві близько 500 загальноосвітніх шкіл. Тобто на встановлення рамок металодетектора у столичних загальноосвітніх школах потрібно щонайменше 20 мільйонів гривень.

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Оглядати учнів законно?

Також освітяни кажуть про серйозний юридичний аспект.

Охоронець не має повноважень на особистий огляд та перевірку особистих речей – у цьому разі це шкільний рюкзак. Тим паче йдеться про неповнолітніх. Це можуть робити лише поліціянти, та й то за письмовою згодою батьків чи опікунів. Отже, що виходить, якщо дитина відмовляється від огляду? Її відводять вбік, приходять класний керівник та шкільний психолог, викликають батьків та поліціянтів. А в цей час через рамку йдуть інші школярі. І в кожного ключі, якісь металеві циркулі, на ремені металева пряжка і так далі. І все це пищить,

– зазначає ексдиректорка Центру надання безплатної вторинної правової допомоги Наталка Костишин.

І додає, що особистий огляд та перевірку речей має право проводити лише поліціянт однієї статі з підозрюваним. В іншому разі можуть звинуватити в сексуальному домаганні.

А старшокласники у нас зараз "просунуті", можуть і адвоката вимагати. Відповідно до статті 14 Закону України "Про безплатну правову допомогу" неповнолітні мають право на безплатного адвоката,

– каже юристка.

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Чи потрібен кожній школі офіцер безпеки

Окремі освітяни також сумніваються у тому, що у кожній школі буде офіцер безпеки. Тим паче здійснювати огляд вони не уповноважені.

У нас у самій школі сидить охорона. Батьки, а особливо сторонні, на територію школи не заходять – дітей вранці біля входу зустрічають співробітники муніципальної міліції. І вдень шкільною територією періодично ходить наряд поліції, увечері приходять, розписуються. Такий ось потрійний захист. І камери відеоспостереження, звісно ж, є,

– розповів Сайко.

Він вважає, що краще за ці кошти вдосконалити матеріально-технічну базу шкільного предмета "Захист України".