Так, языковой омбудсмен на своей странице в фейсбуке подчеркнул: каждый учитель ответственен за утверждение украинского языка как государственного. И напомнил, что его Секретариат продолжает получать обращения о нарушении Закона о государственном языке в сфере образования.

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Креминь заявил об усилении ответственности за язык в школах

Уполномоченный подчеркнул: язык образовательного процесса – государственный.

Поскольку образовательный процесс охватывает все виды деятельности, происходящих на территории учебного заведения, украинский должен звучать не только на уроках, но и на переменах, в воспитательной работе, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале или бомбоубежище. Учителя обязаны неуклонно пользоваться государственным языком, укрепляя уважение соискателей образования к основам национальной идентичности,

– акцентировал Креминь.

И добавил: педагоги ответственны за будущее нашего государства также. По его словам своим примером, опытом и мудростью педагоги лелеют и укрепляют фундамент Украины.

Обратите внимание! В соответствии с пунктом 14 части первой статьи 9 языкового Закона педагоги обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

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