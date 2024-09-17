Активисты считают, что ЗВО так нарушает права студентов. Соответствующее письмо в МОН обнародовала в своем телеграмм-канале и.о. ректора вуза Ксения Семенова.

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ОО пожаловалась на киевский вуз в Минобразования

В письме с подписью заместителя главы МОН Михаила Винницкого вуз просят предоставить разъяснения и предложения по введенному тестированию.

Ксения Семенова взамен объяснила, что без знания английского языка невозможно инженерное образование, международная мобильность, стажировки в хороших компаниях и приглашение в вуз западных профессоров. Также уточнила: КАИ ввел такое тестирование, ведь после школы у всех студентов разный уровень владения языком. И.о. ректора при этом говорит, что оценок этот экзамен не предусматривает и вообще "так делают все нормальные университеты".

Хотя педагог и признала, что не все студенты довольны таким тестом, потому что среди студентов есть люди, которые поступили, "чтобы получить диплом, а не учиться".



Обращение ОО к Минобразования / фото с телеграмм-канала Ксении Семеновой

МОН просит нас на это ответить. Конечно, моей команде больше нечем заняться. Поэтому ответ на этот запрос напишет чат джипити,

– написала Семенова.