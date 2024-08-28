Так назывался вуз 91 год назад, когда начал самостоятельное существование. Именно 25 августа 1933 Киевский авиационный институт создали как отдельное учебное заведение.

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Национальный авиационный университет получил новое-старое название

И.о. ректора ЗВО Ксения Семенова напомнила при этом, что история этого учебного заведения началась еще раньше, с Авиационного факультета КМБИ (это теперь КПИ).

Но теперь это не просто авиационный, а дефенс тек университет. Который готовит людей и технологии для победы Украины. Теперь вызовы и угрозы новые. Кроме обслуживания самолетов мы теперь о дронах, РЭБ, антенны, кибербезопасность, искусственный интеллект, разминирование и гражданскую безопасность,

– сообщила Семенова.

Отметим, что в апреле 2024 года тогда Национальный авиационный университет получил нового руководителя. Обязанности ректора теперь исполняет 34-летняя Ксения Семенова. Детали можно прочитать по ссылке.