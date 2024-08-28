Таку назву мав виш 91 рік тому, коли розпочав самостійне існування. Саме 25 серпня 1933 Київський авіаційний інститут створили як окремий заклад освіти.

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Національний авіаційний університет отримав нову-стару назву

В.о. ректорки ЗВО Ксенія Семенова нагадала при цьому, що історія цього закладу освіти розпочалася ще раніше, з Авіаційного факультету КМБІ (це тепер КПІ).

Але тепер це не просто авіаційний, а дефенс тек університет. Який готує людей і технології для перемоги України. Тепер виклики і загрози нові. Крім обслуговування літаків ми тепер про дрони, РЕБ, антени, кібербезпеку, штучний інтелект, розмінування і цивільну безпеку,

– повідомила Семенова.

Зазначимо, що у квітні 2024 року тоді Національний авіаційний університет отримав нового керівника. Обов'язки ректора тепер виконує 34-річна Ксенія Семенова. Деталі можна прочитати за посиланням.