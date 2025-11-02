Враг запустил по Украине "Шахеды": где сейчас объявлена тревога
Российская армия вечером 2 ноября снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого областями нашего государства начала распространяться тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.
Во время ракетно-дронных ударов по Днепропетровщине погибли военные ВСУ, также есть раненые
Что известно о воздушной тревоге?
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения! Угроза применения баллистического вооружения с востока. БПЛА с Днепропетровщины, курсом на Лозовской район Харьковщины. БПЛА в Корюковском районе Черниговщины, курс юго-западный. БПЛА на востоке Днепропетровщины, постоянно меняют направление движения. БПЛА на Киевщине, курсом на Дымер. БПЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевскую область.
