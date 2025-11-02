Ворог запустив по Україні "Шахеди": де зараз оголошена тривога
Російська армія ввечері 2 листопада знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями нашої держави почала ширитися тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті
Харківська область – загроза застосування балістичного озброєння! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Лозівський район Харківщини. БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний. БпЛА на сході Дніпропетровщини, постійно змінюють напрямок руху. БпЛА на Київщині, курсом на Димер. БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
