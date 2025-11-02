Ворог запустив по Україні "Шахеди": де зараз оголошена тривога

Російська армія ввечері 2 листопада знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями нашої держави почала ширитися тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.

До теми Під час ракетно-дронових ударів по Дніпропетровщині загинули військові ЗСУ, також є поранені

Що відомо про повітряну тривогу?

