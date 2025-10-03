Российская армия вечером 3 октября снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по стране начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россияне утром атаковали энергетику в Шосткинской общине: возникли перебои с водой

Где сейчас фиксируют вражеские дроны?

