Укр Рус
24 Канал Новости Украины Тревога уже добралась до Киевской области: оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами"
3 октября, 20:25
6

Тревога уже добралась до Киевской области: оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами"

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 3 октября снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по стране начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Россияне утром атаковали энергетику в Шосткинской общине: возникли перебои с водой

Где сейчас фиксируют вражеские дроны?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас звучит тревога в Украине: смотрите на карте

 

20:26, 03 октября

В Днепре слышны взрывы.

20:23, 03 октября

БПЛА на Днепр с юга.

20:16, 03 октября

Относительно движения вражеских БПЛА:

  • БПЛА в центре Харьковской области, курс западный;

  • БПЛА на востоке Полтавщины, курс западный;

  • БПЛА в центре Черниговской области, курс юго-западный;

  • БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный;

  • БПЛА в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину;

  • БПЛА западнее Полтавы, курс западный.

18:43, 03 октября

Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Павлоградского и Самаровского р-нов (Днепропетровщина).

17:57, 03 октября

Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Харьковской и Черниговской областей.

17:03, 03 октября

Синельниковский район Днепропетровской области угроза применения ударных БПЛА.

16:50, 03 октября

На севере Черниговщины вражеский беспилотник – курсом на юг, на Чернигов.

15:51, 03 октября

БПЛА на севере Сумщины – курсом на Сумы.

15:24, 03 октября

Вражеские БПЛА в районе Ольшанки на Сумщине – курсом на юг.