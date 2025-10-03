Російська армія ввечері 3 жовтня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це країною почала ширитися повітряна тривога.

Пізніше тривога поширилася на всю країну через зліт російського МіГ-31К. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті