3 жовтня, 20:46
Окупанти піднімали МіГ-31К, продовжується атака "Шахедами": в Україні – повітряна тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 3 жовтня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це країною почала ширитися повітряна тривога.

Пізніше тривога поширилася на всю країну через зліт російського МіГ-31К. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

21:08, 03 жовтня

Відбій загрози МіГ-31К. Відхід борту від пускової зони.

20:45, 03 жовтня

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", 
– написали у Повітряних силах.


Що відомо про ракети "Кинджал", які несе МіГ-31К / Інфографіка 24 Каналу

20:43, 03 жовтня

Тривогу оголосили у Києві.

20:42, 03 жовтня

Монітори повідомляють про повторні пуски ворожих БпЛА з полігону "Навля".

20:26, 03 жовтня

У Дніпрі чутно вибухи.

20:23, 03 жовтня

БпЛА на Дніпро з півдня.

20:16, 03 жовтня

Щодо руху ворожих БпЛА:

  • БпЛА у центрі Харківщини, курс західний;

  • БпЛА на сході Полтавщини, курс західний;

  • БпЛА у центрі Чернігівщини, курс південно-західний;

  • БпЛА  на сході Чернігівщини, курс південний;

  • БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;

  • БпЛА західніше Полтави, курс західний.

18:43, 03 жовтня

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Павлоградського та Самарівського р-нів. (Дніпропетровщина).

17:57, 03 жовтня

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Харківської та Чернігівської областей.

17:03, 03 жовтня

Синельниківський район Дніпропетровської області загроза застосування ударних БпЛА.

16:50, 03 жовтня

На півночі Чернігівщини ворожий безпілотник – курсом на південь, на Чернігів.

15:51, 03 жовтня

БпЛА на півночі Сумщини – курсом на Суми.

15:24, 03 жовтня

Ворожі БпЛА в районі Вільшанки на Сумщині – курсом на південь.