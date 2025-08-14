Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украина под атакой "Шахедов": где сейчас угроза вражеских беспилотников
14 августа, 21:11
2

Украина под атакой "Шахедов": где сейчас угроза вражеских беспилотников

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 14 августа запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге 14 августа?

21:12, 14 августа

Угроза применения ударных БПЛА для Сумской и Полтавской областей.

20:48, 14 августа

Сохраняется угроза применения вражеских БПЛА для Сумской Черниговской областей и северо-восточной части Киевщины.

20:36, 14 августа

Черниговская и Киевская области – угроза применения вражеских БпЛА.

19:33, 14 августа

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА