14 серпня, 21:11
2

Україна під атакою "Шахедів": де зараз загроза ворожих безпілотників

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 14 серпня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Що відомо про повітряну тривогу 14 серпня?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

21:12, 14 серпня

Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської та Полтавської областей.

20:48, 14 серпня

Зберігається загроза застосування ворожих БпЛА для Сумської Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини.

20:36, 14 серпня

Чернігівська та Київська області – загроза застосування ворожих БпЛА.

19:33, 14 серпня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.