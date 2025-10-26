Россияне атакуют Украину "Шахедами": где сейчас тревога

Российская армия вечером 26 октября запустили по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала раздаваться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте