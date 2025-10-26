Укр Рус
Россияне атакуют Украину "Шахедами": где сейчас тревога
26 октября, 20:00
Россияне атакуют Украину "Шахедами": где сейчас тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 26 октября запустили по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала раздаваться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:34, 26 октября

БПЛА на Сумщине, мимо н.п. Лебедин на юге, курс – Полтавщина.

20:31, 26 октября

БПЛА на/против Новониколаевки (Запорожская область) с северо-востока.

20:19, 26 октября

На юге город Запорожье – разведывательный БПЛА противника! Данный беспилотник может быть потенциальным наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для сбивания.

20:06, 26 октября

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят на юге Донецкой области и на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-восточный.

19:42, 26 октября

Вражеский БПЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока.

19:40, 26 октября

БПЛА в направлении Полтавы с востока.

19:36, 26 октября

  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный (вектор – Каменское водохранилище);

  • БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-западный.

19:22, 26 октября

  • БПЛА через Харьковскую область курсом на Полтавщину;

  • БПЛА на границе Харьковщины и Донетчины, постоянно меняют направление движения.

19:19, 26 октября

Новые группы ударных БПЛА на Сумщине в направлении Сум и Лебедина с востока.