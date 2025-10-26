Росіяни атакують Україну "Шахедами": де зараз тривога

Російська армія ввечері 26 жовтня запустили по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це по областях стала лунати повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому місті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.

До теми Деякі райони 3 роки без світла: як херсонці виживають під щоденними обстрілами

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті