26 жовтня, 20:00
Росіяни атакують Україну "Шахедами": де зараз тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 26 жовтня запустили по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це по областях стала лунати повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому місті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

20:06, 26 жовтня

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на півдні Донеччини та на межі Запорізької і Дніпропетровської областей, курс – північний/північно-східний.

19:42, 26 жовтня

Ворожий БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.

19:40, 26 жовтня

БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.

19:36, 26 жовтня

  • БпЛА на півночі Дніпропетровщині, курс – західний (вектор – Кам'янське водосховище);

  • БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс – північний/північно-західний.

19:22, 26 жовтня

  • БпЛА через Харківщину курсом на Полтавщину;

  • БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, постійно змінюють напрямок руху.

19:19, 26 жовтня

Нові групи ударних БпЛА на Сумщині в напрямку Сум та Лебедина зі сходу.