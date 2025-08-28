Российская армия вечером 28 августа снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге 28 августа?

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте