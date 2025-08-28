Укр Рус
28 серпня, 21:54
2

Росіяни вчергове запустили "Шахеди" по Україні: у яких областях тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 28 серпня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу 28 серпня?

21:59, 28 серпня

Декілька груп ударних БпЛА – через Дніпропетровщину у північному напрямку.

20:56, 28 серпня

БпЛА із Сумщини – на Полтавщину.

20:29, 28 серпня

БпЛА – на Сумщині в районі Ромнів.

20:09, 28 серпня

БпЛА – на півночі Чернігівщини.