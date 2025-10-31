31 октября, 22:09
Возле Черкасс прогремели взрывы: какая угроза была для города
Вблизи Черкасс вечером 31 октября прогремели взрывы. До этого в части районов региона объявляли тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах под Черкассами?
Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 21:02. Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников.
БПЛА на востоке Черкасской области, курс – западный/юго-западный,
– писали военные.
В 21:41 Воздушные силы отметили, что БПЛА движутся в направлении Черкасс с севера. О взрывах возле города стало известно в 22:07, об этом написали местные корреспонденты.
"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО", – сообщают корреспонденты Суспильного.