Возле Черкасс прогремели взрывы: какая угроза была для города

Вблизи Черкасс вечером 31 октября прогремели взрывы. До этого в части районов региона объявляли тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах под Черкассами?

Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 21:02. Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников.

БПЛА на востоке Черкасской области, курс – западный/юго-западный,

– писали военные.

В 21:41 Воздушные силы отметили, что БПЛА движутся в направлении Черкасс с севера. О взрывах возле города стало известно в 22:07, об этом написали местные корреспонденты.

"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО", – сообщают корреспонденты Суспильного.