Возвращение на службу после СЗЧ за границей: можно ли избежать суда
- Военные, которые оставили службу за рубежом, могут обратиться в дипломатическое учреждение Украины, хотя без судебного решения возвращение невозможно.
- Адвокат советует выяснить в ГБР, открыто ли уголовное производство, и сообщить ГПСУ о СЗЧ при возвращении на границу.
Есть случаи, когда военные после самовольного оставления части (СЗЧ), хотят вернуться к службе. Однако, четкого официального разъяснения для тех, кто находится в такой ситуации за рубежом – нет.
Адвокат Елена Дабижа объяснила hromadske, что военный в СЗЧ может обратиться в дипломатическое учреждение Украины, но пока без суда не обойтись.
Что известно о случае СЗЧ за границей?
Издание рассказало историю воина Артема, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к ТрО на Киевщине. Впоследствии после обучения за рубежом, он стал заместителем командира отделения. Последние месяцы работал координатором на командно-наблюдательном пункте.
Далее, по его словам, воину стало психологически трудно из-за потери собратьев. Артем пытался перевестись в подразделение БпЛА, однако не удалось. В середине июля 2025 года он был в отпуске за границей и пошел в СЗЧ.
Отмечается, что на его решение повлияли личные проблемы, усталость от службы и отсутствие даже временной демобилизации.
Впоследствии Артем решил вернуться в армию, однако не нашел понятного алгоритма действий.
Что делать военному, который хочет вернуться?
Как пояснила изданию Елена Дабижа, вопрос экстрадиции в таких случаях является сложным или фактически невозможным. Связано это с тем, что большинство государств не выдают граждан за правонарушения, которые не относятся к военным преступлениям.
По мнению адвоката, консульство вряд ли сможет реально помочь. Если военный решит вернуться, ему придется приехать в Украину и уже после этого обращаться в Военную службу правопорядка или ГБР.
Также нигде не гарантируется, что военного не задержат непосредственно на границе.
Перед возвращением адвокат Дабижа советует выяснить в ГБР, открыто ли уголовное производство. Без этого вернуться в свою часть или перевестись в другую – невозможно.
Напоминается, что до августа 2025 года действовала упрощенная процедура возвращения из СЗЧ, однако сейчас необходимо судебное решение.
Минобороны в комментарии изданию сообщило, что военный может обратиться в дипломатическое учреждение Украины и заявить о намерении вернуться на службу. Если СЗЧ произошло во время учений за рубежом, следует обратиться к представителю ВСП в подразделении.
Отмечается, что в случае самостоятельного возвращения на границе следует сообщить ГПСУ о СЗЧ. Пограничники в таком случае информируют Службу правопорядка, воинскую часть и Нацполицию.
Мобилизация в Украине: последние решения
Президент Зеленский 10 февраля подписал указ о службе по контракту для людей в возрасте 60+. Он будет заключаться на один год с возможностью продления еще на год.
Также министр обороны Михаил Федоров предложил давать отсрочки военным на год, которые служили по "контракту 18 – 24".