Впервые в истории: "Призраки" ГУР в Крыму сожгли вражеские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка"

Бойцы ГУР продолжают уничтожать вражескую технику. Они "поймали" 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Что известно об уничтожении вражеских самолетов?

В воскресенье, 21 сентября, на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".