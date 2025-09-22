22 сентября, 08:35
Впервые в истории: "Призраки" ГУР в Крыму сожгли вражеские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка"
Бойцы ГУР продолжают уничтожать вражескую технику. Они "поймали" 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Что известно об уничтожении вражеских самолетов?
В воскресенье, 21 сентября, на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".