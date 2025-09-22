Бійці ГУР продовжують влучно знищувати ворожу техніку. Вони "вполювали" 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.

Дивіться також Майже ще 1000 загарбників, 3 гелікоптери, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 22 вересня

Що відомо про знищення ворожих літаків?

В неділю, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Це перше ураження Бе-12 в історії,

– наголосили в розвідці.

Такі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" обладнані дороговартісним обладнанням, щоб виявляти і вести боротьбу з підводними човнами.

Крім цього, під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також вдарили по багатоцільовому гелікоптеру російської армії Мі-8.

"Примари" ГУР у Криму спалили 2 ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка": дивіться відео

Дивіться також Це вражає, – Келлог озвучив втрати Росії у війні в Україні

Втрати росіян: останні новини