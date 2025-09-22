Укр Рус
24 Канал Новини України Вперше в історії: "Примари" ГУР у Криму спалили ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
22 вересня, 08:35
3

Вперше в історії: "Примари" ГУР у Криму спалили ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" 21 вересня в окупованому Криму знищили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
  • Це перше ураження Бе-12 в історії.
  • Також було уражено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 російської армії.

Бійці ГУР продовжують влучно знищувати ворожу техніку. Вони "вполювали" 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.

Дивіться також Майже ще 1000 загарбників, 3 гелікоптери, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 22 вересня 

Що відомо про знищення ворожих літаків?

В неділю, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Це перше ураження Бе-12 в історії, 
– наголосили в розвідці.

Такі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" обладнані дороговартісним обладнанням, щоб виявляти і вести боротьбу з підводними човнами. 

Крім цього, під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також вдарили по багатоцільовому гелікоптеру російської армії Мі-8.

"Примари" ГУР у Криму спалили 2 ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка": дивіться відео

Дивіться також Це вражає, – Келлог озвучив втрати Росії у війні в Україні 

Втрати росіян: останні новини

  • Нещодавно авіапарк росіян у тимчасово окупованому Криму знову зменшився внаслідок успішної роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". 

  • Тоді було уражено 3 російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У".

  • У ніч проти 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії. 

  • Також тоді було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області

  • Зазначимо, що загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб.

  • Крім цього, за вчорашній день ЗСУ знешкодили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотних літальних апарати та 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.