Вперше в історії: "Примари" ГУР у Криму спалили ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
- Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" 21 вересня в окупованому Криму знищили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
- Це перше ураження Бе-12 в історії.
- Також було уражено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 російської армії.
Бійці ГУР продовжують влучно знищувати ворожу техніку. Вони "вполювали" 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.
Що відомо про знищення ворожих літаків?
В неділю, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
Це перше ураження Бе-12 в історії,
– наголосили в розвідці.
Такі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" обладнані дороговартісним обладнанням, щоб виявляти і вести боротьбу з підводними човнами.
Крім цього, під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також вдарили по багатоцільовому гелікоптеру російської армії Мі-8.
"Примари" ГУР у Криму спалили 2 ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка": дивіться відео
Втрати росіян: останні новини
Нещодавно авіапарк росіян у тимчасово окупованому Криму знову зменшився внаслідок успішної роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".
Тоді було уражено 3 російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У".
У ніч проти 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.
Також тоді було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області
Зазначимо, що загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб.
Крім цього, за вчорашній день ЗСУ знешкодили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотних літальних апарати та 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.