Враг атакует "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Черкассах
- Ночью 24 января российская армия атаковала "Шахедами" Харьков и Черкассы.
- В Харькове зафиксировано попадание в Индустриальном районе.
Атака дронов врага продолжается ночью 24 января. Ряд городов Украины уже слышали взрывы.
В Харькове, в частности, известно о попадании, о чем написал городской голова Игорь Терехов. Рассказываем, что известно на данный момент.
Смотрите также Оккупанты запустили дроны по Украине, целью может стать Киев: где сейчас есть угроза удара
В каких городах прогремели взрывы и какие последствия?
После полуночи российская армия направила ударные беспилотники на Харьков. В городе прогремели взрывы, о чем сообщили местные.
Сразу мэр Харькова Игорь Терехова написал в социальных сетях, что враг нанес удар БпЛА типа "Шахед" по Индустриальному району.
Имеем попадание вражеского БпЛА "Шахед" по городу. Последствия уточняются,
– отметил он.
В областной военной администрации уточнили, что на эту минуту информация о пострадавших не поступала. Но, предварительно, в многоквартирном доме загорелась квартира.
В то же время СМИ сообщили, что взрыв прогремел в Черкассах. Также из сообщения мониторов известно, что большая группа БпЛА движется в направлении Киевской области.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Заметим, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло говорил 24 Каналу, что враг буквально грезит тем, чтобы в Украине был режим круглосуточной воздушной тревоги.
Что атаковала Россия в течение дня 23 января?
- Днем Россия уже атаковала Харьков беспилотником, ударив по тому же Индустриальному району.
- Также враг массированно бил по Кривому Рогу, выпустив за сутки более 70 БПЛА и ракету "Искандер-М".