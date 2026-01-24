Ворог атакує "Шахедами": вибухи прогриміли у Харкові та Черкасах
- Вночі 24 січня російська армія атакувала "Шахедами" Харків та Черкаси.
- У Харкові зафіксовано влучання в Індустріальному районі.
Атака дронів ворога триває вночі 24 січня. Низка міст України вже чули вибухи.
У Харкові, зокрема, відомо про влучання, про що написав міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
У яких містах пролунали вибухи та які наслідки?
Після півночі російська армія спрямувала ударні безпілотники на Харків. У місті пролунали вибухи, про що повідомили місцеві.
Одразу мер Харкова Ігор Терехова написав у соціальних мережах, що ворог завдав удару БпЛА типу "Шахед" по Індустріальному району.
Маємо влучання ворожого БпЛА "Шахед" по місту. Наслідки уточнюються,
– зазначив він.
В обласній військовій адміністрації уточнили, що на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Але, попередньо, у багатоквартирному будинку загорілася квартира.
Водночас ЗМІ повідомили, що вибух пролунав у Черкасах. Також з повідомлення моніторів відомо, що велика група БпЛА рухається у напрямку Київської області.
Зауважимо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло говорив 24 Каналу, що ворог буквально марить тим, аби в Україні був режим цілодобової повітряної тривоги.
Що атакувала Росія упродовж дня 23 січня?
- Удень Росія вже атакувала Харків безпілотником, вдаривши по тому самому Індустріальному району.
- Також ворог масовано бив по Кривому Рогу, випустивши за добу понад 70 БпЛА та ракету "Іскандер-М".