Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про удар по Харкову?

Повітряну тривогу у Харківському районі оголосили о 16:48 23 січня. Згодом стало, що Росія атакувала місто безпілотником.

За даними Терехова, влучання бойового дрона сталось в Індустріальному районі міста. Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Як додав Синєгубов, станом на 17:14 інформація про поранених не надходила.

